Doutníky Joya de Nicaragua se vyrábí již od roku 1968 a to v srdci nikaragujské tabákové produkce – ve městě Esteli. Produkce původní značky se začala podstatně rozšiřovat po roce 1994, kdy došlo ke změnám ve vlastnictví značky. Nejedná se jen o směsi tabáku (blendy) pod značkou JdN, ale i samostatné značky jako právě Antaňo Dark Corojo, ale i Cabinetta Serie,CyB, které doplňují původní portfolio výroby (Např. v ČR dostupné Rosalones).

Výrobce: Joya de Nicaragua

Původ: Nikaragua

Krycí listy: Nicaragujský Corojo Oscuro

Vázací listy: Nicaragua

Plnící listy: Nicaragua

Rozměr: 140mm x 54 (Robusto)

Doutník má pěkné zpracování krycího listu, ozdobeného dvěma prstýnky označující blend Antaňo Dark Corojo. Prstýnky jsou na první pohled odlišné od prstýnků běžných sérií této značky. Tmavý krycí list odstínu oscuro dává napovědět, že se nebude jednat o doutník s nevýraznými chutěmi, což se po oříznutí a prvním kontaktu potvrzuje. Zatímco aroma před zapálením bylo dřevnaté s nasládlým aroma čokolády a karamelu, první chutě působí pepřově, kořenitě s dozvukem hořké čokolády.Po celý průběh kouření dává doutník znát svou plnou chuť a větší sílu tabáku, počáteční chuť pepře a koření se doutníku drží celou dobu. Čokoládu průběžně nahrazují sladší tóny rozinek a kávy, ale primárně převládá stále pepř. Hoření a tah jsou po celou dobu zcela v pořádku. Popel je konzistentní a poměrně dobře drží u doutníku.

Doutník Joya de Nicaragua Antaňo Dark Corojo El Martillo nabízí zajímavý zážitek za příznivou cenu 166 Kč. Zatímco běžné série této značky ve mne nezanechali hlubší pocity (ať už pozitivní nebo negativní), tento doutník působí kvalitním dojmem. Objektivně tak musím konstatovat, že El Martillo mne nezklamal, ani vyloženě nenadchl, převládali však pozitivnější dojmy. Pokud bych se měl rozhodovat mezi obyčejnou sérií JdN nebo Antano Dark Cojoro, určitě bych sáhl po tomto blendu. Při rozhodování mezi tímto doutníkem a ostatním sortimentem na trhu, bych pravděpodobně upřednostnil jinou značku a to z důvodu velké konkurence rozměru robusto v cenové hladině okolo 150 Kč. Pokud bych měl vybrat hlavní konkurenty tak z nikaragujské produkce by to byla zcela jistě Oliva Serie V nebo Undercrown od LP.