Je to měsíc, co jsme navštívili dejvickou prodejnu s doutníky Ark Royal, kterou už přes tři roky provozuje nadšenec Tomáš Kouřímský. Jeho prodejna je zajímavá komunitou kamarádů, kteří se v ní pravidelně potkávají a sdílejí s Tomášem jeho vášeň k doutníkům.

Tomáši, máš skvělé příjmení, ideální pro kuřáka, v Tvém případě prodejce doutníků?

Tomáš: (smích)…Vlastně ano, už to tak vypadá, děkuju za pochvalu. Mnoho lidí, když se jim osobně nebo do telefonu představuji, si myslí, že si z nich dělám legraci. Ale je to mé skutečné příjmení a musím se přiznat, že už došlo při osobním setkání dokonce na prokazování občankou (smích).

OK, takže teď už víme, že si z nás neděláš srandu. Můžeš nám tedy něco říci o Ark Royal?

Tomáš: Jsem fanoušek doutníků a mít vlastní obchod s doutníky pro mě byl vlastně sen, který jsem si splnil. Silným motivem pro mě byla možnost se denně potkávat s podobnými nadšenci, jako jsem já. Poklábosit s nimi, získat nebo naopak nabídnout nějaké mé zkušenosti. Jsem moc rád, že to tak v současnosti je a lidé se sem rádi vracejí.

Název i logo jsem si navrhl sám, protože mám ke grafickému designu opravdu blízko. Při výběru jména se mi nejvíce líbil název galeony ARK ROYAL, kterou nechal postavit Sir Walter Raleigh a která také jako první přivezla do Evropy tabák.

Nyní trošku osobněji dotaz. Vím, že v Tvém sortimentu je významně zastoupená značka Perdomo. A proto mě zajímá, jaké tři doutníky jsou pro Tebe aktuálně nejoblíbenější?

Tomáš: Je to pravda, máš dobrý postřeh. Značku doutníků Perdomo jsem si opravdu oblíbil pro jejich kořenitou chuť, sílu, vzhled, ale také bezvadnou konstrukci. Momentálně preferuji nikaragujskou produkci před doutníky z Dominikánské republiky, Hondurasu nebo Kuby. Abych byl konkrétní, pro každodenní kouření jsem si oblíbil Perdomo Lot 23 Belicoso Maduro s jeho čokoládově – kávovou příchutí s tóny fíků. Mezi mé oblíbence patří o něco dražší, ale také jemnější a sametovější Dunhill The Signed Range Robusto Maduro. A nejlepším doutníkem pro mě aktuálně je Perdomo Nicaragua Bourbon Barrel Aged Robusto Sungrown a to zejména pro široký rozsah chutí, které nabízí (oříšky, bourbon, dub, káva, mandle).

Když jsme u Tvých nejoblíbenějších doutníků, co k nim rád piješ?

Tomáš: Nejraději, černou kávu bez mléka a cukru. To mi s doutníky funguje nejlépe. Pokud nemusím řídit, tak si někdy rád dám sklenku rumu Don Papa. A když mám chuť whisky, tak nekouřovou a pokud možno co nejjemnější např. Highland park. Pořizovat si drahý doutník a pít k němu drahý alkohol mi vždy přišlo trošku škoda peněz. Pořádně si nevychutnám ani jedno, ani druhé.

Někdo při kouření doutníků rád čte knížku, rybaří, relaxuje. Jak jsi na tom Ty?

Tomáš: Nijak extra nečtu, nerybařím. Takže se musím se přiznat, že pro mě je největší relax, když kouřím doutník ve společnosti, kamarádů, přátel. Zároveň je pro mě doutník takovou „berličkou“ v dobrém slova smyslu. Když dělám např. něco, do čeho se mi moc nechce (typicky nějaké papírování) a říkám si, že se tím, tak jako odměním. Občas si doutníkem vylepším čas strávený za volantem (nebo v autě) když popojíždím v koloně.

Plánuješ nějaké novinky?

Tomáš: Skvělé je, že v oblasti doutníků, je stále co objevovat. Aktuálně posledním přírůstkem mého sortimentu je Leaf by Oskar z Hondurasu. Tento doutník je zajímavý nejen svým atypickým balením (v tabákovém listě), ale i jemnou chutí. Mám i další plány, ale to ukáže až čas. Rozhodně bych chtěl rozšířit i sortiment rumů. A pokud mi to čas dovolí, určitě bych se rád podíval do nikaragujského Estelí. Konkrétně absolvoval Perdomo Factory tour, kterou osobně provází Nick Perdomo. Rád se pak podělím o zážitky.

Ark Royal najdete: Jugoslávských partyzánů 46, Praha