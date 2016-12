Rockyho Vintage series jsou ohromně populární a to plným právem. Rocky Patel je znám produkcí velmi kvalitních a hlavně chutných doutníků a Vintage 1990 by neměla být výjimkou. Náplň je pět let vyzrálá směs ligero listů(Dominikánská Republika, Nikaragua). Ovšem alfou a omegou je tady krycí list. Kulitvován byl v roce 1990 a prošel fermentací celých 12 let. Aroma linoucí se od paty doutníků je silné a naprosto famózní tábakovo koňakové.

Čas v humidoru: 2 roky, 7 měsíců

Rozměr: 6×50(152,4×19,8mm)

Krycí list: 12y Broadleaf- Hondruas

Vázací list: 5y Nikaragua

Náplň: 5y Ligero – Dominikánská Republika, Nikaragua

Vůně

Pata: Krásné sladké tabákovo koňakové aroma a trocha koření

Tělo: To samé, jen o něco slabší a trocha stáje

Konstrukce

Velmi pevná a naprosto bezchybná. Švy jsou těsné a viditelné. Zakončení je provedeno dvojitou čepičkou

Vzhled

Krásně tmavě hnědý, lehce hrbolatý krací list s olejovými odlesky bez viditelnější žilky a spoustou textury na povrchu

Tah před zapálením

Perfektní

Chuť ihned po zapálení

Olejová, výrazná a nasládlá vyzrálá tabáková chuť, káva, tmavá čokoláda a kakao. V dlouhé mdozvuku se pak přidává pepř a trocha kůže. Chutě jsou středně plné s fantastickou produkcí hustého dýmu. Famózní začátek

1/3 doutníku

15 min – pepře je o něco méně a sladkosti přibylo. Jinak se chutě nezměnily, což v žádném případě nevadí. Chutě jsou krásně vyzrálé, vyvážené a jedna doplňuje druhou. V prvních patnícti minutách by se dal doutník popsat jako čokoládovo kávové potěšení s příměsí vyzrálého tabáku a kůže v dozvuku.

20 min – do dozvuku se přidává cedr. Konstrukce, hoření i tah jsou perfektní

30 min – kakao začíná dominovat a to způsobuje, že se olejovitost vytrácí. Chutě jsou nadál středně plné a parádně vyzrálé

2/3 doutníku

45 min – krémové kávy je více a do dozvuku se přidávají arašídy. Změn je sice málo, ale to co doutník nabízí je fantastické. Spousta kakaa, čokolády a krémové kávy spolu s ostatními chutěmi tvoří nezapomenutelný zážitek

55 min – ke kůži se přidává zemitost a arašídy se zařínají vytrácet

60 min – vyzrálý tabák je výraznější a chutě celkově hutnější. Tohle je přesně ten doutník, který je s postupem času lepší a lepší

3/3 doutníku

80 min – arašídy v posledné části postupně odezněly a tabáku bylo v dozvuku více. Kouř teplá a odkládám

Závěr a zhodnocení

Tohle byla fantastická záležitost. Doutník jsem měl v humidoru necelé tři roky a bylo to znát. Obecně mám hodně rád sladší chutě a zřídka se stává, že je sladkost přítomna do samého konce, což mě v tomto případě ohromně potěšilo. Plus krásně vyzrálé a vyvážené chutě kakaa, čokolády, krémové kávy, tabáku, zemitosti a kůže. Pro mě ideální kombinace. Naprostá absence síly a perfektní konstrucke přispěly ke svělému zážitku.