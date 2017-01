Než přistoupím k samotné recenzi chci ještě jednou poděkovat Zdeňkovi za zaslání nového popelníku a jako jeho křest jsem nemohl vybrat nic jiného než Padron.

Tento doutník byl vytvořen u příležitosti 75. Narozenin Jose O. Padrona. Všechen tabák použitý na tento doutník se skládá ze sun grown listů(Nikaragua), které zrály 5 let. Očekávat lže tedy chuťově plný, komplexní a silný doutník. Krycí list je sametově hebký d barvou mléčné čokolády a spoustou textuy na povrchu. Konstrtukce perfektní, boxpress tvar pravidelný, švy tesné a viditelné. Podobně jako u série 1964 je i zde použitá pouze jediná čepička.Doutník i přes svou malou velikost(menší robusto) má velmi slušnou hmotnost.

Čas v humidoru: 37 měsíců

Rozměr: 4,7×50(119,4×19,8mm)

Krycí list: 5y Sun Grown- Nikaragua

Vázací list: 5y Sun Grown- Nikaragua

Náplň: 5y Sun Grown- Nikaragua

Vůně

Pata: Tabák a spousta koření

Tělo: Nepatrná zatuchlost a nakyslost

Konstrukce

Velmi pevná bez vad a měkkých bodů. švy jsou těsné a viditelné. Zakončení i jako v případě 1964 serie provedeno jedinou čepičkou. Na petit robusto velmi slušná hmotnost

Vzhled

Hnědý a barevně jednotný krycí list bez viditelnějších žilek a spoustou textury na povrchu

Tah před zapálením

Perfektní

Chuť ihned po zapálení

Vyzrálá tabáková chuť a spousta pepře přechází do smetany a mléčné čokolády v dlouhém dozvuku. Textura je velmi krémová a chutě jsou středné plné až plné s parádní produkcí hustějšího dýmu.

1/3 doutníku

Po chvíli se přidává vyraznější dřevitost a olejovitost ulpívající na rtech.

10 min – chutě jsou téměř plné a doutník exceluje v předlouhém dozvuku. krémová dřevitost, nasládlost vyzrálého tabáku, olejovitost a mléčná čokoláda se stále slušnou dávkou pepře. Bohaté a hutné chutě jsou cítit až v žaludku. Při vyfouknutí kouře nosem se zvýrazní pepř a čokoláda. Po pár minutách se přidává krémová káva a pepř nepatrně ustupuje. Je cítit i trocha síly, která perfektně doplňuje komplexní chutě.

25 min – krémová káva vystupuje do popředí. konstrukce, tah i hoření jsou perfektní. V dozvuku se objevuje zemitost a pepř si stále drží slušnou úroveň.

2/3 doutníku

40 min – krémová dřevitost se teď nejvýraznější chutí. Síla nepatrně začíná stoupat. Po chvíli síli i vyzrálý tabák, síla už je na středu a do dozvuku se přidávají pražené oříšky. Káva ustupuje a pepř téměř mizí.

50 min – v polovině a pražené oříšky přešly v kešu a na počátku tahu se opět objevuje krémová černá káva. Plnost chutí ve druhé třetině klesla a dorovnala se síle.

3/3 doutníku

65 min – pepř se zcela vytratil a nahradila ho slabší kůže a do popředí se dostává vyzrálý tabák spolu s mléčnou čokoládou. Kešu se pomnalu vytrácejí. Po konstrukční stránce stále perfektní.

80 min – ve zbytku poslední části vyskočila síla a chutě zůstaly beze změny.

Závěr a zhodnocení

Spousta krásných, vyzrálých chutí, které měly postupný vývoj. Dostatek změn, ale také poměrně dost síly a to hlavně v závěru, která nesedne každému. Bylo celkem dost i na mě. Výsledný čas z tak menšího robusta je ohromující. S doutníky Padron je to jako se značkou Ashton. Musíte zaplatit vyšší cenu, mnohdy vysokou, ale zážitek převyšuje i tak vysokou cenu. Osobně volím serii 1964, která je více krémová v textuře i chuti a naprosto bez síly. To nic nemění na faktu, tento doutník byl vynikající. Cca 15 minut po dokouření mě síla dohnala naplno takže kouřit po vydatném obědě. tohle byl Padron 1926 No.6.