Tento doutník pochází od muže jenž se v doutníkovém průmyslu pohybuje již vice než 40 let. The Project je už na pohled mistrovským dílem. Třikrát fermentovaný Connecticut Broadleaf maduro krycí list je doslova uhlově černý, hrbolatý s výraynými olejovým i odlesky. Náplň pak tvoří Viso listy ze tří oblastí Nikaragui a ligero z Hondurasu. Po konstrukční stránce se take jedná o prvotřídní kvalitu a tento doutník vypadá velmi chutně.

Čas v humidoru: 11 měsíců

Rozměr: 6×52(155×20,6mm)

Krycí list: 3x fermentovaný-Connecticut Broadleaf maduro

Vázací list: Jamastran – Honduras

Náplň: Nikaragua, Honduras – viso i ligero listy

Vůně

Pata: Tabák a výrazná hořká čokoloáda s pěknou dávkou koření

Tělo: Trochu nakyslé aroma

Konstrukce

Perfektní , pevná bez jakýchkoli vad. Torpedo je provedeno velmi precizně

Vzhled

Uhlově černý, hrbolatý a oleji nabitý krycí list. Pod prstýnkem chybí malý kousek krycího listu, ale to kazí jen estetický dojem.

Tah před zapálením

Perfektní

Chuť ihned po zapálení

Hlubší a nasládlá tabáková chuť s pepřovým a dřevitým kratším dozvukem. Chutě jsou olejové, krémové v textuře a středně plné s obrovskou produkcí hustějšího dýmu.

1/3 doutníku

Zanedlouho se přidává čokoláda, koření a dřevitost se mění na cedr.

5 min – při výfuku kouře nosem dostávm hořkou čokoládu, výrazné kakao a více olejovitosti

10 min – sladkost je o poznání výraznější a k ostaním chutím se přidává laté

20 min – sladkost nepatrně ustoupila. Chutěš jsou hutnější a dozvuk se výrazně prodloužil. Po konstruční stránce je vše v naprostém pořádku

25 min – cedr se mění na dubové dřevo, koření je pryč, laté se mění na krémovou kávu a kakaa je více, což způsobuje ztrátu olejovitosti v dozvuku. Prozatím parádní maduro doutník

2/3 doutníku

30 min – na počátku druhé části se objevuje velmi pěkná tabáková chuť a tenhle douník ukazuje širokou paletu chutí. Sice nejsou nijak zvlášť komplexní, ale počet změn to bohatě vynahrazuje

35 min - v samén závěru dozvuku se objevuje zemitost

45 min – dřevitost ustupuje a dává vyniknout, krémové kávě, čokoládě a kakau – prostě paráda

3/3 doutníku

55 min – káva nabírá na intšezitě a čokolády je o něco méně. Zatím se neobjevila ani síla a tak zůstávají jen středně plné a krásné chutě

70 min – koření se opět vrací a chutím dominuje krémová káva se špetkou hořkosti. Kouř teplá a končím

Závěr a zhodnocení

Vskutku skvělý doutník a pro milovníky maduro krycích listů je tohle diamant v písku. Skvělé a vyzrálé chutě bez síly, konstrukčně perfektní se spoustou změn. Tohle byl Ramon Bueso Genesis The Project v torpedu.