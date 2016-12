Už je to nějaký ten pátek, co jsem recenzoval doutník a tak to dnes napravím. Než se však pustím samotné recenze, jedna smutná zpráva. Redakční výbava v podobě popelníku opět nevydržela. Tentokráte se přírodní živly v podobě větru postaraly o to, že jsem zůstal bez popelníku. Proto také žádná z fotek není s popelníkem. Budu muset pořídit něco masivního. Keramika mi není souzena. Ale teď už zpátky k doutníku.

Sosa Classic se vyrábí v tabacaleře Fuente v dominikánské republice a použitý tabák zrál nejméně tři roky. Tahle kombinace slibuje celkem slušný zářitek. Sosa Classic se dodává ve dvou variantách. maduro a dnes představovaný natural, který svým odstínem připomíná maduro. Krycí list je kaštanově hnědý Sumtara z Ekvádoru, který je sametově hebký s olejovými odlesky a jednou menší žilkou. Konstrukce je neptarně na stisk bez vad a měkkých bodů. Švy jsou těsné a viditenlné. Zakončení provedeno ve Fuente stylu a tedy troijtou čepičkou. Pata nabízí krásné aroma vyzrálého tabáku, koření a hrozinkové sladkosti. Tělo pak nabízí pěkné tabákové aroma.

Rozměr: 4,7×50(119×19,8mm)

Krycí list: Sumatra- Ekvádor

Vázací list: Honduras

Náplň: Dominikánská Republika

Vůně

Pata: Krásné tabákové, hrozinkově sladké aroma s kořením

Tělo: Lehce tabákové

Konstrukce

Pevná, souměrná, bez měkkých bodů a vad. švy jsou těsné a viditlené. Zakončení je provedeno trojitou čepičkou

Vzhled

Na natural velmi tmavě hnědý a oleji nabitý hebký krycí list s jednou střední žilkou a spoustou textury na povrchu

Tah před zapálením

Perfektní

Chuť ihned po zapálení

Jmená, olejová a lehce nahořklá dřevitost s tabákem. Dozvuk je středně dlouhý stejných chutí s dodatekm koření a pepřeChutě jsou středně plné s parádní produkcí hustějšího dýmu

1/3 doutníku

5 min – hořkost rychle zmizela, objevuje se sladkost a přidávají se ořechy a zemitost

10 min – sladkost se pomalu začíná měnit v karamel. Přidává se krémové laté, dozvuk je delší a dřevitější. Koření a pepř jsou pryč. Chutě jsdou nadál oljeové a působí vyzrálejším dojmem. Po pomalejším začátku se doutník probudil k životu

25 min – krásné karamelové laté s tabákem a dřevitostí. Zemitost v dozvuku trochu ustoupila

2/3 doutníku

40 min – laté začíná přecházet do kávy a ostatní chutě jsou beze změny. Zatím velmi dobrá kávová záležitost

3/3 doutníku

60 min – chutě se ukázaly jako velmi konzistentní, ale velmi dobré. Konstrukce, tah i hoření byly perfektní od začátku do konce. Kouř teplá a končím

Závěr a zhodnocení

Po pomalejším začátku se chutě probudily a musím říct, že byly více než dobré. Doutník produkovaný A. Fuentem prokázal své kvality jak po chuťové tak i konstrukční stránce. Vyzrálé olejové chutě sladkosti, karamelu, laté, kávy, dřevitost a tabáku tvořily krásnou kombinaci. Doutník byl zcela bez síly a perfektně se hodí k ranní kávě nebo zakončení dne. Tohle Byl Sosa Classic Natural Wavell.