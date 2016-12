Značka Fonseca byla registrována v roce 1907 a to i přes fakt, že vyrábí doutníky už od roku 1892. Tabák používaný pro tyto doutníky by měl pocházet z regionů Vuelta Abajo. Zajímavostí je, že téměř všechny velikosti této značky jsou obaleny jemným proužkem tkaniny, vizuálně připomínající pečící papír, ale na dotek o dost jemnějším. Jedinou výjimkou, která není takto balena je regionální edice pro Francii. K těmto doutníkům jsem se poprvé dostal v prodejně Lensen Tabak a přestože jsem neměl zkušenosti s běžnými edicemi, vyzkoušel jsem regionální edici Benelux. Tento doutník mne velice potěšil, a proto jsem neváhal ani u nákupu běžně vyráběné Petit Corony pod názvem Delicias, na který jsem narazil o něco později v jedné pražské prodejně.

Výrobce: Fonseca

Původ: Kuba

Krycí listy: Kuba

Vázací listy: Kuba

Plnící listy: Kuba

Rozměr: 123mm x 40 (Petit Corona)

Tento doutník má stejný rozměr jako již recenzovaná petit corona od La Flor de Cano, podobné by mělo být i složení tabáku, ale vzhledem k nedostupnosti těchto informací od výrobce nelze přesně určit konkrétní rozdíly. Podobná je i historie tohoto rozměru, kdy se v roce 2002 vrátili zpátky k ručnímu balení namísto strojového. Rovněž typ plnícího tabáku je shortfiller.

Po sundání tkaniny je vzhled krycího listu nedbalý. Přestože je krycí list hladký, není zcela rovný ale na některých místech lehce hrbolatý, zřejmě z důvodu žilnatosti tabáku pod krycím listem. Vzhled bych tedy nepopsal jako rustikální (jako např u Tatuaje la Casita Criolla), ale spíše jako ledabylý. Čepička působí odfláknutě, po oříznutí se netřepí, ale tah je těžký.

Počáteční produkce dýmu je slabší, v porovnání s ostatními doutníky této velikosti bych tah hodnotil jako lehce podprůměrný. Chuť je zpočátku dřevnatá, lehce čokoládová a podobně jako u La Flor de Cano jeví i tóny hořkosti. V průběhu kouření se postupně objevují i chutě kůže a lehce pepřové tóny. Sílu doutníku bych hodnotil jako střední, možná o něco málo lehčí než LFdC. Konstrukce popela i jeho kompaktnost byla vzhledem k průměru doutníku překvapivě dobrá.

Pokud jsem u ostatních regionálních edic psal, že mne většinou vůči standardním sériím zklamali, tak u Fonseca Delicias a Fonseca Benelux tomu bylo zcela opačně. V případě, že se vydáte do zemí BE-NE-LUXu a budete mít možnost ochutnat regionální edici, neváhejte. Pokud se budete rozhodovat zda-li si tuto petit coronu koupit na českém trhu, pak bych vám to doporučil spíše ze sběratelských důvodů, než kuřáckého požitku a to i přesto, že cena této petit corony je necelých 120 Kč.